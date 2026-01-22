Colombia afirma que aranceles anunciados por Ecuador desdibujan espíritu de la integración

Bogotá, 22 ene (EFE).- La Cancillería colombiana pidió este jueves a Ecuador que desista de la idea de imponer aranceles del 30 % a las importaciones de sus productos, una medida que considera «desdibuja» la integración entre vecinos.

«El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral», manifestó la Cancillería en un comunicado. EFE

