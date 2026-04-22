Colombia agotará todos los recursos para suspender laudo de millonario pago a Telefónica

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Bogotá, 22 abr (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que le ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la española Telefónica.

«La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ratifica que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo», señaló hoy ese organismo en un comunicado, ante informaciones sobre el cierre del litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). EFE

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