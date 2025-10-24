Colombia anuncia la liberación de 17 ciudadanos presos en cárceles venezolanas

Bogotá, 24 oct (EFE).- La Cancillería de Colombia informó este viernes de que, después de meses de diálogo con Venezuela, fueron liberados por lo menos 17 colombianos que estaban presos en cárceles de ese país acusados de varios delitos.

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado.

El pasado 12 de octubre, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, adelantó que el Gobierno había comenzado gestiones para atender la «crisis humanitaria» de al menos 40 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

«Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro», dijo hoy la ministra Villavicencio.

El proceso de liberación, desarrollado en «estrecha colaboración» con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, tuvo el acompañamiento del embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Los funcionarios «supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, Venezuela», detalló la información de la Cancillería.

Villavicencio reafirmó que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró «su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno.

«Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó la ministra Villavicencio.

En varias ocasiones familiares y amigos de colombianos presos en Venezuela le han pedido a Petro y al Congreso intervenir en la liberación de sus allegados, de los que dicen están «detenidos arbitrariamente y no son criminales».

Los colombianos fueron detenidos en diferentes lugares del país vecino en los últimos meses, tiempo en el cual sus familiares prácticamente no se han podido comunicar con ellos. EFE

