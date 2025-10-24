Colombia anuncia la liberación de 17 compatriotas presos en cárceles venezolanas

Bogotá, 24 oct (EFE).- La Cancillería de Colombia informó este viernes de que, después de meses de diálogo con Venezuela, fueron liberados por lo menos 17 colombianos que estaban presos en cárceles de ese país acusados de varios delitos.

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado. EFE

