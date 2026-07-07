Colombia apuesta por Suárez en el once inicial contra una Suiza sin Manzambi ni Vargas

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Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- La selección de Colombia jugará este martes en octavos de final del Mundial ante Suiza con un once similar al que presentó contra Ghana, con el único cambio de la incorporación del delantero Luis Javier Suárez, en sustitución de John Córdoba tras confirmarse su lesión.

Con Camilo Vargas entre los palos, el argentino Néstor Lorenzo sigue la estructura de 4-3-3, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el medio campo lo liderarán Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Con Luis Díaz, James Rodríguez, y Suárez en la delantera, los cafeteros tratarán de hacer frente a una Suiza que destaca por la ausencia de Johan Manzambi y Rubén Vargas en el once inicial.

Los suizos mantienen a Gregor Kobel y la estructura de 4-3-2-1, con Denis Zakaria, Niko Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en la defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en el medio campo; mientras que Fabian Reider, Ardon Jashari sustituyen a Manzami y Vargas en la delantera, que la completan Breel Embolo y Dan Ndoye. EFE

mvg/car