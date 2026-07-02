Colombia autoriza extradición a Chile de uno de los presuntos jefes del Tren de Aragua

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Bogotá, 2 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, señalado como uno de los fundadores y máximos cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, para que responda por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros consumados.

Alias Larry Changa, de 49 años y nacido en Maracay (Venezuela), fue capturado el 1 de julio de 2024 en el municipio de Circasia, en el departamento colombiano del Quindío (centro-oeste), tras una operación de la Policía colombiana.

Las autoridades aseguraron entonces que era buscado mediante notificaciones rojas de Interpol y que utilizaba en Colombia la identidad de Víctor Miguel Moreno Álvarez para evadir a las autoridades.

Desde su captura permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por la Justicia chilena.

Además de la investigación que enfrenta en Chile, en Colombia tiene un proceso abierto por delitos asociados al narcotráfico, que ha derivado en la incautación de bienes.

Larry Changa es señalado como uno de los tres fundadores del Tren de Aragua, organización criminal surgida en la cárcel venezolana de Tocorón y con presencia en varios países de América Latina y Europa, junto con Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, y Johan José Romero, alias Johan Petrica.

Según el documento de la extradición, esta quedó condicionada a que Chile garantice que Álvarez Núñez no será sometido a desaparición forzada, tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, en cumplimiento de lo previsto por la legislación colombiana.

Asimismo, Colombia advirtió que el presunto jefe criminal no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición ni ser entregado a un tercer país sin las condiciones previstas en el tratado bilateral de extradición vigente entre Colombia y Chile.

El Tren de Aragua fue declarado en febrero de 2025 por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, dentro de una estrategia de la Adminstración del presidente de ese país, Donald Trump, para intensificar la persecución judicial y financiera contra sus integrantes.

El cabecilla también intentó abrir un proceso de negociación con el Gobierno de Petro en el marco de la política de «paz total», una iniciativa que finalmente no prosperó. EFE

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