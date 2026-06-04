Colombia busca la clasificación al Mundial ante Uruguay en el regreso de Mayra Ramírez

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Bogotá, 4 jun (EFE).- La selección colombiana buscará este viernes ante su público en el estadio Pascual Guerrero de Cali la clasificación al Mundial de Brasil 2027 cuando reciba a Uruguay en la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un juego que supondrá el regreso de la delantera Mayra Ramírez al equipo tras una lesión.

La selección cafetera ocupa el segundo lugar con 14 puntos, los mismos que la líder Argentina, y clasificará si se impone o empata con las charrúas, pues a Venezuela y Chile -sus más inmediatos perseguidores- solo les queda un partido y para ellos sería imposible alcanzar la puntuación colombiana.

Uruguay, por su parte, se juega en este partido su última oportunidad de mantenerse con vida y poder conseguir un cupo a la repesca.

Las dirigidas por Ariel Longo son octavas con cinco puntos, a cinco de Chile que es cuarto, y necesitan su partido del viernes ante Colombia y del próximo martes ante Venezuela para ver si pueden clasificar, pues dependerán de otros resultados.

La principal novedad de Colombia para la penúltima jornada es el regreso de Mayra Ramírez, delantera del Chelsea, quien reaparecerá con el equipo después de casi un año, pues su último partido fue la final de la Copa América de 2025 que su equipo perdió con Brasil.

La atacante, que finalmente superó la difícil rotura en el tendón de la corva derecho que la sacó de las canchas prácticamente toda la temporada, se suma a figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas, entre otras, con las que las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán sellar su clasificación a la Copa del Mundo.

Las de Uruguay, por su parte, llegaron el lunes pasado a Cali con una nómina de 23 futbolistas para buscar el milagro que les permita meterse en la repesca al Mundial.

Entre las dirigidas por Longo sobresalen las atacantes Belén Aquino, del Corinthians, y Esperanza Pizarro, del Deportivo de La Coruña; la centrocampista Pamela González, del Racing Power portugués, y la defensora Stephanie Lacoste, del Universitario peruano. EFE

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