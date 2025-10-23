Colombia busca pisar firme en su estreno ante Perú en la Liga de Naciones Femenina

4 minutos

Medellín (Colombia), 23 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Colombia busca pisar firme este viernes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín cuando reciba a Perú en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, que otorga dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

Como actuales subcampeonas de la Copa América, las anfitrionas parten como favoritas en esta eliminatoria que enfrenta a nueve selecciones de Suramérica, puesto que la Canarinha ya está clasificada por ser sede de la próxima cita mundialista.

Las cafeteras, con la delantera del Real Madrid Linda Caicedo como su principal figura, están listas para debutar en casa frente a la Bicolor, que recién inicia un proceso de reconstrucción con la llegada al banquillo del entrenador argentino Antonio Spinelli.

Ramírez, una baja sensible

Para el estreno, la selección colombiana tendrá que lidiar con las bajas de la delantera Mayra Ramírez, del Chelsea, por lesión, y de la defensora Manuela Vanegas, del Brighton, quien sigue en rehabilitación tras sufrir ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Ante esas ausencias, el técnico Angelo Marsiglia posiblemente utilizará a la atacante del West Ham Manuela Pavi para juntarse con Linda Caicedo y Valerin Loboa, quien -con 18 años- fue la revelación de las colombianas en la Copa América y se unió recientemente a las filas del Portland Thorns (USA).

Y en la línea defensiva, Daniela Caracas, del Espanyol, está lista para oficiar nuevamente como lateral izquierda.

Colombia no contará con la experimentada centrocampista Catalina Usme, del Universitario de Perú, al no ser tenida en cuenta en medio del proceso de renovación que inicia el cuerpo técnico, con el llamado de varias jugadoras jóvenes como Greicy Landazury, del Palmeiras, entre otras.

En cuanto al resto, el seleccionador de Colombia dispone de la base que encaró la pasada Copa América, en la que destacan habituales titulares como la portera Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), las centrales Daniela Arias (San Diego Wave-USA) y Jorelyn Carabalí (Brighton-GBR), las centrocampistas Lorena Bedoya (Cruzeiro-BRA), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis-MEX) y Leicy Santos (Washington Spirit-USA), además de las atacantes Caicedo y Pavi.

«Va a ser un partido mano a mano, pero Colombia está en la disposición de buscar el triunfo», declaró este jueves Marsiglia, quien señaló que el rival «es un equipo que viene en crecimiento y el nuevo técnico busca proponer».

Nuevo ciclo en la Bicolor

Perú llegó el miércoles por la noche a Medellín con el foco puesto en llevarse a casa un resultado favorable frente al rival más competitivo de la región después de Brasil para empezar con buen pie una nueva era, con la llegada de Spinelli, quien anunció un «cambio drástico» y una «reestructuración» para mejorar el nivel competitivo.

En su primera convocatoria, el seleccionador inca empezó parte del revolcón llamando a jugadoras como la arquera Mia Shalit (Hapoel–ISR), la defensa Taylor Vogt (FSU C Soccer–USA), las mediocampistas Andrea Thorisson (Bollstanas SK–SWE), Sofía Aguayo (Mississippi–USA) y las delanteras Milena Tomayconsa (Sporting Cristal) y Sashenka Porras (Alianza Lima), entre otras.

Si bien la Bicolor vive una transformación, se mantienen piezas de la columna vertebral como la portera Maryory Sánchez (Alianza Lima), la defensa Mía León (Alianza Lima), las centrocampistas Geraldine Cisneros (Universitario) y Claudia Cagnina (Bodo Glimt), y la delantera Pierina Núñez, fichada recientemente por el Levante español.

– Alineaciones probables:

Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo; Leicy Santos; Valerin Loboa, Manuela Pavi y Linda Caicedo.

Seleccionador: Angelo Marsiglia.

Perú: Maryory Sánchez; Naicha Urbina, Luana Chamochumbi, Rosa Castro, Mía León; Cindy Novoa, Claudia Cagnina, Alondra Vílchez; Milena Tomayconsa, Xioczana Canales; Pierina Núñez.

Seleccionador: Antonio ‘Tano’ Spinelli.

Árbitra: La argentina María Laura Fortunato, acompañada por sus compatriotas Gisela Trucco, Carla Belén López y Gabriela Coronel.

Hora: 18.00 local (23.00 GMT).

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín. EFE

jps/ocm/car