Colombia busca reactivar economía de región afectada por lluvias con decreto de emergencia

2 minutos

Bogotá, 13 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha defendido el decreto de emergencia económica presentado por su Gobierno para recaudar dinero que le permita reactivar la economía del departamento caribeño de Córdoba, donde cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las inundaciones.

«Los recursos para la reactivación no saldrán del presupuesto, pero si habrá aumento en los fondos de compensación para completar (ese presupuesto), financiados con los nuevos impuestos, con el objetivo de bajar la tasa de interés real para la producción de alimentos y agroindustria en toda la región», ha manifestado Petro en X este viernes.

Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal aumentó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha explicado que el Gobierno estudia el establecimiento de un impuesto de 0,06 % para empresas con patrimonio líquido (después de pagar deudas) de entre 10.400 millones y 31.000 millones de pesos (entre 2,8 millones y 8,4 millones de dólares), mientras que las que tengan un patrimonio mayor pueden tener un gravamen de 1,2 %.

«Es una tarifa marginal, la pequeña y mediana empresa queda excluida, en anteriores experiencias de emergencia económica otros gobiernos establecieron un impuesto al patrimonio de hasta 4,8 %», ha agregado el ministro.

El alto funcionario también ha señalado que el Gobierno propone un sistema de crédito con tasas compensadas para pequeñas empresas agropecuarias en las zonas de emergencia con el objetivo de incrementar su producción.

Asimismo apunta a establecer una nueva medida de inversión forzosa para generar mayores recursos con destino al fomento agrícola.

Sin embargo, el ministro supedita estos decretos a la decisión de fondo que tome la Corte Constitucional sobre la emergencia económica que el Gobierno declaró a finales de diciembre para completar el presupuesto de 2026 y que ese tribunal suspendió en las últimas semanas.

Con esta iniciativa, el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.465 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026, en respuesta a la decisión tomada en diciembre por el Congreso de hundir el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar ese monto. EFE

