Colombia celebra 10 años de matrimonio igualitario con llamado a no retroceder en derechos

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Bogotá, 28 jun (EFE).- Colombia conmemoró este sábado los diez años de la legalización del matrimonio igualitario con un acto simbólico en el Museo Nacional de Bogotá, donde organizaciones defensoras de la diversidad sexual aprovecharon la efeméride para celebrar las conquistas alcanzadas y pedir que esos derechos no retrocedan con el nuevo panorama político.

«El primer reto es respetar el principio de no regresividad en los derechos humanos, es decir, las conquistas alcanzadas no pueden volver atrás», afirmó a EFE la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, al referirse a los desafíos que afronta la comunidad con la llegada del nuevo Gobierno de ultraderecha.

Adriana González y Marcela Rojas, las primeras mujeres en acceder al matrimonio igualitario en Colombia, entregaron a la directora del Museo, Katia González, el documento de la demanda que Colombia Diversa presentó en 2010 y que fue determinante para que la Corte Constitucional reconociera el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en Colombia.

Sánchez recordó que la organización impulsó la estrategia jurídica tras el fracaso de más de 18 intentos de aprobar una ley para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo en el Congreso.

«Solo nos quedaba la vía jurisprudencial en la Corte Constitucional y teníamos que ser muy acertados en los argumentos», explicó, al recordar que incluso la entonces Procuraduría General desplegó una estrategia para oponerse al matrimonio igualitario.

Aunque destacó que Colombia cuenta hoy con una de las jurisprudencias más avanzadas de la región en materia de derechos LGBTIQ+, advirtió que persisten obstáculos para ejercer plenamente esas garantías y que los avances legales todavía no cuentan con suficiente respaldo social.

Como ejemplo, mencionó las propuestas de promover un referendo sobre la adopción por parejas del mismo sexo: «La sola mención de esa posibilidad debería llamarnos la atención porque quiere decir que esos logros jurídicos todavía no tienen la suficiente legitimidad social y cultural».

Desde que la Corte reconoció el matrimonio igualitario en 2016, cerca de 18.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en Colombia, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que todavía existen casos de discriminación y trabas administrativas en algunas notarías y entidades públicas para ejercer ese derecho.

Tras el acto en el Museo Nacional, miles de personas salieron a las calles de Bogotá para participar en la tradicional Marcha del Orgullo, entre banderas arcoíris, carrozas, música y mensajes en favor de la igualdad y contra la discriminación. EFE

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(foto)(vídeo)