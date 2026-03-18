Colombia confirma 14 muertos en frontera con Ecuador pero sin vínculo aparente con bombas

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Bogotá, 18 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó este miércoles la muerte de 14 personas en dos explosiones ocurridas en enero pasado en un laboratorio para el procesamiento de coca en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, pero se abstuvo de relacionarlas con las operaciones del país vecino contra el narcotráfico, como lo señaló el presidente Gustavo Petro.

Sánchez se refirió al asunto luego de que Petro dijera el martes, al comentar el hallazgo de una bomba sin explotar del lado colombiano de la frontera, que «hay 27 cuerpos calcinados» en la zona.

El ministro dijo hoy a la prensa que el martes por la noche, después de que artificieros militares detonaran de manera controlada la bomba hallada en una zona selvática, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, le informaron a Petro de ese trabajo «y le hicimos una actualización frente a la información, a la denuncia que él hizo de los 27 muertos». EFE

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