The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Colombia copa el podio femenino de ciclismo de ruta con Londoño, Hernández y Peñuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 5 dic (EFE).- Colombia copó el podio femenino de la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Bolivarianos, con el oro obtenido por Juliana Londoño, la plata ganada por Lina Marcela Hernández, y el bronce que se colgó Diana Carolina Peñuela, quienes en equipo arrasaron son sus rivales.

Las tres ciclistas colombianas cruzaron la meta casi a la par, con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 53 segundos, en el que completaron los 132 kilómetros de la prueba, desarrollada en la Costa Verde de Lima, donde las competidores debían dar seis vueltas a un circuito de 22 kilómetros de extensión.

Hasta el viernes, Colombia lideraba la competencia con 310 medallas totales, con 126 oros, seguida por Venezuela, con 284 galardones, 98 de ellos dorados, y Perú, que alcanzó 63 de oro para alcanzar un total de 229 preseas. EFE

lag/fgg/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR