Colombia creará tres zonas para ubicar a miembros del Clan del Golfo que negocian la paz

Bogotá, 5 dic (EFE).- El Gobierno colombiano creará tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente a combatientes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país suramericano con la que lleva a cabo conversaciones de paz, según los compromisos adoptados este viernes en Doha (Catar).

Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, señala una declaración conjunta firmada en la capital catarí por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, entre otros.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, inició las conversaciones formales con el Clan del Golfo en septiembre pasado en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores. EFE

