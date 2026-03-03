Colombia da pasos para que laboratorio de control a dopaje reciba acreditación de la WADA

3 minutos

Bogotá, 3 mar (EFE).- El Gobierno colombiano suscribió este martes una alianza con una universidad para el fortalecimiento investigativo, científico, tecnológico, administrativo y operativo de su laboratorio de control al dopaje en Bogotá, un paso para recuperar la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), suspendida desde 2017.

La ministra del Deporte, Patricia Duque, afirmó que la firma de la alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) consolida «un equipo altamente calificado que garantice análisis confiables y transparentes».

«En términos concretos buscamos que el laboratorio opere con solidez técnica y por supuesto rigor científico, impulsando así la credibilidad del país en materia de antidopaje y lo haremos sobre un principio esencial: la independencia», añadió la alta funcionaria.

El laboratorio de control al dopaje de Bogotá registró en 2016 «dos falsos negativos» en las «muestras dobles ciegas» enviadas por la WADA para garantizar la calidad de los 32 laboratorios antidopaje a nivel mundial, por lo que el 20 de febrero de 2017 fue notificado de la suspensión provisional.

La WADA -que en Latinoamérica sólo tiene acreditados actualmente los laboratorios de La Habana y Río de Janeiro- también cuestionó entonces la «independencia operativa» del laboratorio al ser parte de una institución deportiva.

En ese sentido, el rector de la UDCA, Manuel Esteban Acevedo, destacó la alianza con el Ministerio porque les permitirá ayudar «en algo fundamental para la buena práctica deportiva y, sobre todo, para la capacidad de representación» de los atletas en las competencias internacionales, así como dotará de independencia el trabajo del laboratorio.

«Por eso estamos unidos y estamos en este escenario donde la ciencia se une a la práctica deportiva, a toda la institucionalidad, para que podamos generar una capacidad que nuestro país requiere y necesita, pero la requiere y necesita con independencia (…) desde los estándares de la WADA», añadió.

Postulación del laboratorio

Colombia también postuló ante la WADA el laboratorio de control al dopaje para la aprobación del Módulo Hematológico del Pasaporte Biológico del Atleta, con lo que se busca incorporar herramientas de monitoreo longitudinal que fortalezcan la capacidad de detección frente a posibles prácticas prohibidas.

El Pasaporte Biológico del Atleta monitorea las variables sanguíneas de un deportista para identificar alteraciones que pueden evidenciar el uso indebido de eritropoyetina (EPO) o transfusiones, incluso cuando ya no hay rastros directos de una sustancia prohibida.

Si Colombia obtiene el aval de la WADA, el laboratorio de control al dopaje de Bogotá se puede convertir en el cuarto del mundo con la aprobación para prestar este servicio junto a los de Casablanca, El Cairo y Nairobi.

Para hacer la postulación, el país dice haber cumplido requisitos como contar con el respaldo irrestricto del país, disponer de un Programa Nacional Antidopaje avalado por la WADA, presentar el número mínimo de 300 muestras de sangre, mantener vigente la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y estar al día en las contribuciones financieras, entre otras. EFE

jga/car

(foto)(video)