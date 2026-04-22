Colombia dedicará su agenda cultural de 2027 al centenario de Gabriel García Márquez

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Bogotá, 21 abr (EFE).- Colombia dedicará su agenda cultural de 2027 al centenario del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, una conmemoración oficial que buscará exaltar su legado y reforzar la proyección internacional de las letras del país, anunció este martes la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani.

«Desde el Ministerio de las Culturas y la Presidencia de la República homenajeamos a un hombre que supo contar a Colombia de todas las maneras (…) Declaramos a través de decreto presidencial el año 2027 como el año del centenario de Gabriel García Márquez», dijo la ministra durante la inauguración de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

Kadamani destacó que el homenaje reconocerá «a un autor cuya obra continúa siendo un referente central de la narrativa latinoamericana y universal», especialmente por haber consolidado el realismo mágico como una de las corrientes más influyentes de la literatura contemporánea.

La iniciativa hará parte de una estrategia de internacionalización del libro colombiano, que incluye la traducción de obras a otros idiomas y la promoción de autores nacionales en circuitos editoriales mundiales.

Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento caribeño de Magdalena, Gabriel García Márquez es una de las figuras centrales de la literatura en español y de la proyección cultural de Colombia en el mundo.

Su obra más emblemática, ‘Cien años de soledad’, por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, consolidó un universo narrativo propio en el que destaca el pueblo mítico de Macondo, convertido en uno de los grandes referentes de su producción literaria.

Entre sus obras también sobresalen títulos como ‘El amor en los tiempos del cólera’, ‘Crónica de una muerte anunciada’, ‘El otoño del patriarca’ y ‘La hojarasca’, entre otras que han sido traducidas a múltiples idiomas y que lo consolidaron como uno de los autores más influyentes del siglo XX.

García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México a los 87 años, dejando un legado literario y periodístico de alcance universal que sigue vigente en Colombia y en el ámbito cultural internacional. EFE

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