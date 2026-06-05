Colombia defenderá «paz mundial» durante su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

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Bogotá, 5 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que su país defenderá la «paz mundial» durante su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que comenzó el pasado primero de junio y se prolonga por un mes.

«En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse», expresó Petro durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá.

El mandatario agregó: «no importa cuántos misiles se tengan en poder ni cuántos dólares en los presupuestos, la civilización no será civilización humana si se pierde el principio del derecho internacional y Colombia lo obedece, lo respeta, lo apoya y lo fortalece».

En ese sentido, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, explicó el lunes pasado que el país centrará su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la paz en Oriente Medio y la situación de las mujeres y los niños en los conflictos.

Por eso, este mes se celebrarán tres reuniones de alto nivel, la primera de ellas, centrada en la mediación y el diálogo para una paz duradera en Oriente Medio, tendrá lugar el próximo 10 de junio y estará liderada por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La segunda tratará sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz, se llevará a cabo el 17 de junio y estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy.

La tercera, sobre la infancia y los conflictos armados y la protección de la educación de la niñez afectada por los conflictos, se celebrará el próximo 24 de junio.

Además de la reunión que presidirá Petro, el Consejo de Seguridad celebrará otras sesiones sobre Oriente Medio, con especial enfoque en Irán, Siria o Libia.

Se espera que el órgano también acoja durante este mes otras sesiones que, aunque no estén planificadas, se convoquen de urgencia como las dos reuniones que tendrán lugar este lunes: una, a petición de Rumanía, por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo, y otra, a petición de Francia, por la escalada de la ofensiva israelí en el Líbano.

También se llevarán a cabo debates sobre la República Centroafricana, Afganistán y la República Democrática del Congo. EFE

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