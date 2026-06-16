Colombia deja en «standby» su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya

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Madrid, 16 jun (EFE).- Colombia ha dejado en «standby» (pausa) su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya (denominada tesoro por consistir en más de un centenar de piezas precolombinas), pues han priorizado hacer pedagogía de este patrimonio y acordar una exposición virtual.

La viceministra colombiana de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, aseguró este martes en una rueda de prensa en Madrid que no es que Colombia haya cesado su petición al Gobierno español, pero que «está en standby».

«Lo que se acordó fue hacer esa digitalización de las piezas, hacer talleres en torno a esa exposición virtual y dejar el tema en lo pedagógico», apuntó la viceministra, que comentó que hay una comisión que se reúne periódicamente. EFE

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