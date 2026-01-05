Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro «viola el derecho internacional»

2 minutos

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- La representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad que la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos «viola el derecho internacional y la carta de la ONU».

Colombia – que impulsó la convocatoria de la reunión, que obtuvo el respaldo de Rusia y China – cargó contra la operación militar organizada por la Administración de Donald Trump para arrestar a Maduro en Caracas y trasladarlo a Nueva York, junto a su mujer, Cilia Flores, para ser juzgados bajo jurisdicción estadounidense por cargos graves.

«Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna en ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión», aseguró la representante colombiana.

Zalabata llamó a los Estados miembros de la organización a defender los principios de derecho internacional ya que, a su juicio, constituyen «una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional».

La representante alertó al Consejo de Seguridad de que esta acción «sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial» y pidió «abrir caminos de democracia en Venezuela».

«¿Cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley de intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia», planteó.

Colombia defendió su intención de trabajar «incansablemente» para lograr la paz en Venezuela respetando el derecho internacional, la protección de la vida y de los derechos humanos.

Además, pidió a ambas partes «ejercer la máxima cautela y contención» para desescalar las tensiones poniendo en valor el diálogo y los canales diplomáticos, así como a desarrollar «mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional».

Después de la operación en Venezuela, Trump amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de «fabricar cocaína», con enviar a su país «una misión de Estados Unidos» como la de Venezuela. EFE

ecs/jco/psh

(foto)(vídeo)