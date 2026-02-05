Colombia dice que el diálogo con el Clan del Golfo continúa pese al freno anunciado

Bogotá, 5 feb (EFE).- El Gobierno colombiano aseguró este jueves que la mesa de negociación de paz con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, se encuentra en «estado avanzado», a pesar de una suspensión provisional anunciada por esa organización el miércoles.

La Consejería Comisionada de Paz afirmó en un comunicado que el proceso de diálogo, abierto en septiembre en Catar con el acompañamiento de ese país, España, Noruega y Suiza, «es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado».

El Clan del Golfo anunció el miércoles una suspensión temporal de las conversaciones de paz después de que, supuestamente durante el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el estadounidense, Donald Trump, fueran entregados a ese país los nombres de varios objetivos de alto valor del narcotráfico, entre ellos el del máximo líder de la banda, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

«De confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo», señaló el grupo armado en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que agregó que su delegación decidió frenar las conversaciones mientras realiza consultas internas.

En su comunicado, el Gobierno recordó que el pasado 5 de diciembre fue suscrito en Doha un compromiso de ubicación gradual de los integrantes de la banda criminal en tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026.

Asimismo, confirmó que desde el 24 de diciembre de 2025 los principales líderes del grupo —entre ellos Ávila— iniciaron labores internas para coordinar la ubicación progresiva de sus integrantes en esas zonas y que, desde diciembre, están suspendidas todas las órdenes de captura en su contra.

El Clan del Golfo, que según un informe divulgado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) cuenta con 9.840 integrantes, sostuvo que ha sido «el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos» en la política de paz total del Gobierno de Petro.

El pasado 16 de diciembre Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una decisión que conlleva sanciones financieras, congelación de activos y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo. EFE

