Colombia domina categorías reina de las pesas con Cerro, Bonilla, Tisforod y Geles

Lima, 25 nov (EFE).- Colombia fue el país dominador de las categorías reina del levantamiento de pesas de los Juegos Bolivarianos al llevarse oros de la mano de Camilo de Jesús Cerro y Marcos Alejandro Bonilla, en las divisiones masculinas, y Yayran Tisforod y Yeinny Geles, en las pruebas femeninas.

En la categoría de más de 100 kilos, Cerro fue el ganador tanto en arranque, donde levantó 194 kilos, como en envión, donde llegó a los 228 kilos.

Lo propio hizo en la categoría de hasta 100 kilos Bonilla, que logró alzar 171 kilos en el arranque y 212 kilos en el envión, lo que le puso en el primer lugar de ambas modalidades.

En las mujeres de más de 86 kilos, sin la participación de la ecuatoriana Lisseth Ayoví, la campeona mundial juvenil Tisforod se colgó el oro en el arranque al levantar 114 kilos, tres más que la chilena Arantzazu Pávez, quien se impuso en el envión al alzar 140 kilos frente a los 133 kilos que levantó la colombiana.

A su vez, en la categoría femenina de -86 kilos, el oro en arranque fue para Geles con 111 kilos, mientras que en envión la medalla dorada recayó en la venezolana Dayana Chirinos, con un levantamiento de 143 kilos.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

