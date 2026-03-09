Colombia elimina a Panamá y se despide del Clásico Mundial con un triunfo

San Juan, 9 mar (EFE).- Colombia se despidió este lunes del Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Panamá 4-3, a la que apeó del torneo que se lleva a cabo en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Ante la eliminación de ambos, Panamá esperaba los resultados de los siguientes dos partidos de Canadá para conocer si clasifican directamente a la próxima edición del Clásico, mientras que Colombia tendrá que jugar en un clasificatorio para competir en ese mismo torneo.

El enfrentamiento en las primeras cuatro entradas fue dominado por los lanzadores abridores Paolo Espino, de Panamá, y Adrián Almedia, por Colombia.

En la quinta entrada, aún con el juego empatado 0-0, Espino, de 39 años, fue relevado por su dirigente, José Mayorga, tras tirar 4.1 episodios y culminar su carrera profesional de más de veinte años.

En la parte alta de la sexta, finalmente llegó la primera anotación del encuentro por parte de Colombia.

Harold Ramírez pegó ante el eventual perdedor Jorge García un inatrapable al bosque central, avanzando a Michael Arroyo desde la inicial a la antesala y ubicarse a 90 pies (27 metros) del plato.

Tras el batazo, García fue sustituido por Miguel Gómez y enfrentarse a Donovan Solano, quien logró pasaporte a la inicial y llenar las bases sin outs.

Luego, Jordan Díaz pegó elevado de sacrificio al bosque izquierdo, remolcando a Arroyo para el 1-0.

El siguiente bateador, Reynaldo Rodríguez, disparó un sencillo impulsador de dos carreras, anotando a Ramírez y Solano para ampliar la ventaja 3-0.

Esto llevó al dirigente Mosquera a relevar a Gómez por Kenny Hernández, quien abanicó a Campero.

Seguido, Daniel Vellojín pegó un elevado corto por encima del campocorto José Caballero y remolcar a Rodríguez desde la intermedia para el 4-0.

En la baja de ese episodio, finalmente Panamá logró su primer hit con un jonrón solitario de José Caballero y acercar el marcador 4-1.

En la octava entrada, los panameños agregaron dos anotaciones y se acercaron 4-3.

Ante las eliminaciones de ambas selecciones, Canadá, Cuba y Puerto Rico se disputarán los dos puestos a la siguiente fase.

Las dos novenas con los mejores récords de cada uno de los cuatro grupos avanzan a los cuartos de final.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 1

Panamá 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7 0

LG: Austin Bergner (1-1)

LP: Jorge García (0-1)

S: Pedro García (1)

Árbitros: Chan-Jung Chang (HP), Nestor Ceja (1B), Alex MacKay (2B) y Mario Villavicencio (3B).

Incidencias: Primer partido del cuarto día de competencia del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en San Juan, Puerto Rico. EFE

