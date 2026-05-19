Colombia enfrenta «riesgo» fiscal por endeudamiento, advierte una entidad oficial antes de las elecciones

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El creciente endeudamiento del Estado y el aumento del gasto público en el gobierno del izquierdista Gustavo Petro ponen «en riesgo» la sostenibilidad fiscal de Colombia, advirtió el martes el organismo encargado de vigilar los recursos públicos.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el país enfrenta un creciente déficit fiscal de alrededor del 7% del PIB, que según analistas será uno de los mayores desafíos para el próximo presidente.

El director de la Contraloría, entidad que protege los recursos públicos, alertó que la «sostenibilidad fiscal del Estado» está «en riesgo» debido a factores como los «presupuestos sobredimensionados» para programas del gobierno y al aumento acelerado de la deuda pública.

El Estado necesita 25 billones de pesos (unos 6.550 millones de dólares) para cubrir sus obligaciones, pero que el mes pasado solo disponía de siete billones de pesos (alrededor de 1.835 millones de dólares), según dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez a Blu Radio.

Rodríguez pidió al gobierno «frenar el endeudamiento acelerado» y adoptar medidas para reducir la «presión sobre las finanzas públicas».

Además cuestionó la alta tasa de interés a la que se está endeudando el Estado, tras la subasta en el mercado público de valores por cerca de 1.575 millones de dólares en Títulos de Tesorería (TES) la semana pasada que alcanzaron hasta 15% de interés y plazos de hasta 32 años.

Petro heredó una economía débil tras la pandemia.

La oposición sostiene que el presidente llevó al límite las arcas públicas y utiliza el dinero del Estado de manera desmedida para financiar proyectos sociales, especialmente antes de las elecciones.

El candidato de su partido, el senador izquierdista Iván Cepeda, propone un Estado robusto que amplíe la inversión social.

En cambio, los principales candidatos de derecha plantean ajustar el gasto público.

El abogado Abelardo de la Espriella, segundo en las encuestas detrás de Cepeda, propone recortar el tamaño del Estado, mientras que Paloma Valencia, candidata del principal partido de oposición, promete reducir el gasto público para reducir el déficit fiscal.

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