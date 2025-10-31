Colombia envía 22 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras el huracán Melissa

2 minutos

Bogotá, 31 oct (EFE).- La Armada colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enviaron este viernes 22 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica para ayudar a atender la emergencia provocada por el huracán Melissa, que provocó la muerte de al menos 19 personas en la isla.

«Las ayudas, que fueron transportadas desde Bogotá en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, consisten en víveres, insumos médicos y elementos de primera necesidad, están destinadas a aliviar la situación de cientos de familias afectadas por el fenómeno natural», detalló la Armada en un comunicado.

Esa institución ofreció a la Armada jamaicana asesoría en maniobras de anclaje, embarcaciones y navegación por canal, y facilitó el «apoyo en muelle para actividades de alistamiento, sostenimiento y logística en puerto».

También suministró 26.000 galones de agua potable para el consumo y los servicios a bordo de los buques jamaicanos y ayudó en la reparación de un generador para asegurar «la capacidad energética de las unidades visitantes, así como la recepción y aprovisionamiento de víveres para su sostenibilidad logística».

Melissa, que impactó Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, afectó especialmente al oeste de la isla, a los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde se han registrado las víctimas mortales.

Al respecto, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, explicó que hay 19 muertes confirmadas, pero que tienen «informes bastante creíbles sobre la posibilidad de que haya cuatro cuerpos en Westmoreland que necesitan ser recuperados y uno en Saint Elizabeth».

Melissa ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve. EFE

cme/jga/cpy