Colombia envía hospital de campaña a Venezuela para atender a afectados por los terremotos

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Bogotá, 5 jul (EFE).- El Gobierno colombiano desplegó este domingo un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.954 muertos, 16.592 heridos y más de 10.700 personas alojadas en campamentos temporales, según el último balance oficial.

La misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), «operará durante dos meses y medio», aseguró el almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres.

El centro asistencial tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día y será operado por 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para despliegues internacionales.

«Esta capacidad permitirá prestar servicios de urgencia y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes», indicó el almirante Hurtado.

Como parte de la misión, la UNGRD aportó 12 camas hospitalarias para la dotación del centro asistencial y envió además 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, así como 5.000 tapabocas entregados por particulares.

Según la entidad, con este despliegue Colombia inicia una nueva fase de su respuesta humanitaria en Venezuela, centrada en fortalecer la atención sanitaria después de que concluyeran las labores de búsqueda y rescate del equipo especializado USAR COL-1.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, al menos 10.702 personas permanecen en 79 campamentos transitorios habilitados tras los fuertes sismos, de los cuales 6.655 se encuentran en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada, mientras que otras 3.234 permanecen en refugios instalados en Caracas y 813 en el estado Miranda.

Las labores se concentran ahora en la remoción de escombros en La Guaira, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen con el paso de los días. EFE

enb/gpv

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