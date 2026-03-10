Colombia espera «fortalecer la seguridad» en la primera reunión con la presidenta de Venezuela

afp_tickers

2 minutos

El ministro de Defensa de Colombia aseguró el martes que espera lograr acuerdos con Venezuela para «fortalecer la seguridad» en la frontera, escenario del primer encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez este viernes.

La mandataria venezolana se encontrará con Petro en su primer viaje internacional tras asumir el poder luego del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

El cara a cara se dará en uno de los puentes que separan a los dos países en la zona limítrofe, donde operan diversos grupos criminales colombianos como la guerrilla ELN y disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016.

Colombia sostiene que los rebeldes que operaban del lado venezolano intentan regresar tras el operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro.

Por tanto, el «enfoque» del encuentro entre mandatarios es «fortalecer la seguridad», dijo en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

«Creemos que con esta reunión vamos a mejorar la interacción de información que nos permita actuar» para «afectar las amenazas de los dos países», agregó.

La frontera entre Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, y Venezuela es un punto clave en la lucha para combatir al narcotráfico en el continente.

Trump anunció el fin de semana una alianza con 17 socios americanos para atacar al narco en la región, pero excluyó a países como Colombia, Venezuela, México y Brasil.

Se espera que en la reunión del viernes, Petro y Rodríguez también discutan sobre acuerdos para la venta de gas por parte de Caracas.

Trump ha pactado con Rodríguez el ingreso de empresas estadounidenses para explotar y controlar el petróleo venezolano, en medio de una fuerte presión sobre el gobierno interino.

das/lv/vel