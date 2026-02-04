Colombia estará representada en la semana de la moda de Nueva York por 8 marcas de Bogotá

3 minutos

Bogotá, 4 feb (EFE).- Un grupo de ocho marcas bogotanas presentarán sus colecciones de otoño e invierno en la pasarela Fashion Designers of Latin America (FDLA) de la semana de la moda de Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 13 al 16 de febrero próximos.

Así lo informó este miércoles la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) durante un desfile en el que presentó el trabajo de las marcas de ropa Alanna; A Modo Mio; C’emadier; Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans; Lorant & Co, y Lyenzo, que mostraron un modelo de las colecciones que presentarán en Estados Unidos, y las firmas Liza Herrera y Kernel Leather, que exhibieron sus propuestas en calzado.

Las diseñadoras hicieron un avance de las colecciones que presentarán en la Gran Manzana con confecciones inspiradas en el papel de la mujer en la aviación, la moda femenina durante la revolución industrial o el mundo rural colombiano, entre otros.

La participación de estas ocho marcas forma parte de la iniciativa de la CCB ‘PUENTE internacional’, que promueve «la internacionalización del talento creativo y empresarial de la capital colombiana, y busca conectar a los empresarios de la moda popular y emergente con los circuitos globales».

El presidente de la CCB, Ovidio Claros, explicó que el organismo «está comprometido con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo».

«Esto no solo beneficiará a las ocho marcas participantes que, por supuesto, avanzarán en materia de competitividad y posicionamiento, sino que consolidará el prestigio del que goza la moda colombiana en el exterior gracias a su creatividad y a la calidad de sus diseños», añadió Claros.

La selección de las marcas, que se hizo a través de un proceso de curaduría llevado a cabo por expertos nacionales e internacionales, contó con la participación de la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario; el exeditor senior de Vogue México José Forteza; el cofundador de Ideas Publishing Group, Luis Sánchez, y los diseñadores colombianos Jorge Duque y Estefanía Turbay.

Con respecto a su participación en la elección de las firmas, Rosario aseguró que fue «un privilegio y una experiencia profundamente enriquecedora» poder curar una selección de marcas «tan talentosas y llenas de creatividad».

«Cada una de estas firmas representa no solo la excelencia del diseño bogotano, sino también el espíritu resiliente y visionario de nuestra comunidad creativa. Ver su pasión y dedicación reflejada en cada colección es un recordatorio del poder transformador de la moda latinoamericana en el escenario global», destacó.

Duque, por su parte, agregó que la moda colombiana se encuentra en un momento de «ebullición creativa» y que la participación en la NYFW es una oportunidad para internacionalizar la moda popular del país. EFE

