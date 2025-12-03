Colombia expresa «profunda preocupación» ante advertencia de Trump y pide unidad regional

Bogotá, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Colombia expresó este martes su «profunda preocupación» ante la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos «está sujeto a ataques», y llamó a la unidad en América Latina «ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía».

«Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería reiteró el «indeclinable compromiso» de Colombia en la lucha contar el narcotráfico e hizo un llamado «urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía». EFE

