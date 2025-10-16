Colombia expresa su «solidaridad incondicional» a México por lluvias que dejan 66 muertos

2 minutos

Bogotá, 15 oct (EFE).- El Gobierno colombiano expresó este miércoles sus «más sentidas condolencias y solidaridad incondicional» a México por las lluvias e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país, que han dejado al menos 66 muertos y 191 comunidades aisladas.

«El Gobierno de la República de Colombia (…) expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy que ya «son 66 personas (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75».

De acuerdo con la mandataria, el número de personas reportadas como desaparecidas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales.

«Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas», detalló.

En ese sentido, la Cancillería colombiana se solidarizó con «las familias de las víctimas y con todas las personas que han resultado damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida».

«El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas para atender la emergencia y su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de pronta reconstrucción y la localización de las personas desaparecidas», agregó el Ministerio. EFE

