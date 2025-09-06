The Swiss voice in the world since 1935

Colombia expulsa a un alemán acusado de 47 casos de intento de asesinato

Bogotá, 6 sep (EFE).- Las autoridades colombianas expulsaron del país a un ciudadano alemán que está pedido con circular roja de Interpol por su país por varios delitos, incluidos 47 casos de intento de asesinato, informó este sábado Migración Colombia.

El hombre, que estaba fugado desde agosto pasado, está pedido por «delitos cometidos en septiembre de 2009, entre ellos 47 casos de intento de asesinato, dos casos de intento de homicidio, 13 casos de lesiones corporales graves y tentativa de incendio agravado», afirmó la subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia, Juliana Rodríguez.

La funcionaria agregó que «la captura y posterior expulsión son el resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia, las agencias de seguridad colombianas, las autoridades alemanas y la Interpol, lo que permitió ubicar al fugitivo en territorio nacional».

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, que realizarán el proceso de repatriación para que responda ante la justicia de su país. EFE

