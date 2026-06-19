Colombia expulsa al narcotraficante ecuatoriano alias Javi, hermano de Fito

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Bogotá, 18 jun (EFE).- El Gobierno colombiano expulsó este jueves a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, considerado uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de esa organización, informó Migración Colombia.

Alias Javi, quien era requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue detenido esta semana en Bogotá en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, las autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países.

«Las organizaciones criminales transnacionales buscan aprovechar las fronteras para expandir sus operaciones. La respuesta de este Gobierno es igual de contundente: cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas que les cierren cualquier espacio de actuación en la región», afirmó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Luego de la captura de Macías, Migración Colombia comenzó el procedimiento administrativo que permitió su entrega a las autoridades de Ecuador para que responda ante la justicia de ese país por presunto lavado de activos.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que el detenido lideraba las operaciones de expansión internacional de Los Choneros y que residía en Colombia bajo una identidad falsa.

Además, forma parte de una investigación por presunto lavado de más de 25 millones de dólares supuestamente procedentes de actividades ilícitas.

Arriero recordó que esta expulsión se suma a otras realizadas recientemente de ciudadanos requeridos por la justicia ecuatoriana, entre ellos alias Fede, integrante de Los Choneros que había escapado de una cárcel y por quien se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares. EFE

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