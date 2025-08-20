The Swiss voice in the world since 1935

Colombia expulsa en Medellín a un estadounidense requerido por homicidio

Bogotá, 20 ago (EFE).- Migración Colombia expulsó este miércoles en el aeropuerto José María Córdova del municipio de Rionegro, que sirve a Medellín (noroeste), a un ciudadano estadounidense requerido en su país por homicidio, al que dejó bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

«El individuo estaba requerido en su país por homicidio y abandonó Colombia custodiado por oficiales de Migración, quienes lo entregaron a las autoridades de EE.UU.», explicó la directora regional de Migración Colombia para los departamentos de Antioquia y Chocó, Paola Salazar.

El operativo estuvo liderado por las autoridades de Migración en colaboración con la Policía colombiana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Grupo Marshals de los Estados Unidos.

La entidad migratoria precisó en un comunicado que solo en el departamento de Antioquia han sido expulsados 32 extranjeros en lo corrido de 2025, con corte al 15 de julio.

En abril pasado, Migración Colombia informó que entre enero y marzo inadmitió a 1.014 ciudadanos extranjeros en los principales puntos de entrada al país.

Entre ellos, 16 personas identificadas como delincuentes sexuales contra menores, gracias a alertas de la plataforma Angel Watch del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). EFE

pc/jga/nvm

