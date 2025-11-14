Colombia firma un contrato con la compañía sueca Saab para comprarle 17 cazas Gripen

Bogotá, 14 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este viernes que su Gobierno firmó un contrato por 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares) con la compañía sueca Saab para la adquisición de 17 cazas Gripen que remplazarán la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir con que cuenta el país.

«Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves gripen nuevas», expresó el mandatario durante la Conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali (suroeste). EFE

