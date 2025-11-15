Colombia firma un contrato con la compañía sueca Saab para comprarle 17 cazas Gripen

(Actualiza con un comunicado de la compañía sueca Saab)

Bogotá, 14 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este viernes que su Gobierno firmó un contrato por 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares) con la compañía sueca Saab para la adquisición de 17 cazas Gripen que remplazarán la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir con la que cuenta el país.

«Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas», expresó el mandatario durante la Conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali (suroeste).

Petro aseguró que los cazas cuentan con «superioridad aérea, con la más alta tecnología» y le permitirán al país fortalecer «la seguridad y defensa».

«Tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana», precisó el presidente.

Aviones entregados entre 2026 y 2032

Saab, por su parte, confirmó en un comunicado la firma del contrato y dijo que las entregas de las aeronaves se llevarán a cabo entre 2026 y 2032.

«El contrato incluye 15 aviones de combate Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas, así como el equipo y las armas correspondientes, la formación y los servicios», precisó la compañía.

El presidente y director ejecutivo de Saab, Micael Johansson, dijo sentirse «honrado» de que Colombia haya elegido sus cazas para «mejorar sus capacidades de defensa aérea».

«Esto marca el comienzo de una sólida y duradera relación que reforzará la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país», expresó el ejecutivo.

Transformación de la estrategia de Defensa

En julio pasado, Petro dijo que pondría en marcha una transformación en la estrategia de defensa del país que incluye diversificar los proveedores de armamento militar, al advertir que «los que eran amigos antes no lo son ahora», en una aparente referencia a la crispación con Estados Unidos y a la ruptura de relaciones con Israel por la guerra en Gaza.

Petro planteó entonces que esa transición tendrá dos fases: una primera de compras a distintos países, como la adquisición de cazas suecos Gripen, y una segunda que busca fortalecer la producción nacional para que Colombia sea «dueña de sus propias armas».

Por eso su Gobierno anunció en abril que había seleccionado a Saab para el suministro de cazas Gripen que remplazarán la vieja flotilla de aviones Kfir adquirida de segunda mano en la década del 80.

Entre las opciones para renovar la flota de cazas de la FAC estaban los F-16 de la estadounidense Lockheed Martin y los Dassault Rafale, de Francia, pero Colombia optó por los Gripen de Saab, al igual que lo hizo Brasil hace unos años.

Desde diciembre de 2022, Petro ya había manifestado su intención de reemplazar los Kfir porque estaban cerca de cumplir su vida útil y, consideraba entonces, que «era un peligro subirse sobre esos aparatos».

El mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo de intenciones para la compra por parte de Kiev de hasta 150 cazas Jas Gripen. EFE

