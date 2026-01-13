Colombia hace la mayor emisión de deuda de su historia, por casi 5.000 millones de dólares

1 minuto

Bogotá, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia hizo este martes la emisión de deuda más grande de su historia con la colocación de tres nuevos Bonos Globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033 por 4.950 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda.

Según la información, los bonos alcanzaron un cupón promedio de 5,93 % y con esta operación el país cubre gran parte de sus necesidades de financiamiento de 2026.

«La emisión recibió órdenes de compra por cerca de 23.200 millones de dólares en su momento más alto, provenientes de inversionistas ubicados principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, lo que confirma el apetito y confianza de los mercados en la gestión de la deuda pública colombiana», señaló esa cartera. EFE

joc/jga/gad