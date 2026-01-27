Colombia impondrá aranceles del 30 % a nuevos productos ecuatorianos

Bogotá, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia anunció este martes que impondrá aranceles del 30 % a nuevos productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno colombiano todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles. EFE

