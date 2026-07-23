Colombia incautó más de tres mil toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro

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Bogotá, 23 jul, (EFE).- Un total de 3.300 tonleadas de cocaína fueron incautadas durante el Gobierno saliente colombiano del presidente Gustavo Petro, una cifra que «equivale a la suma de (lo incautado durante) los tres gobiernos anteriores», anunció este jueves el ministro de Defensa , Pedro Sánchez Suárez.

Sánchez, que dejará el cargo el 6 de agosto junto con el resto del actual Gobierno, presentó los datos del informe de transición gubernamental, elaborado por la administración saliente, que destaca que la inteligencia colombiana permitió la incautación de un 60 % de la cocaína embargada a nivel internacional.

El ministro sostuvo además que los cultivos de coca «se mantuvieron» durante los cuatro años de Gobierno, con una reducción de casi 9.000 hectáreas en los últimos ocho meses, y recomendó a la Administración entrante mantener los programas de sustitución de cultivos ilícitos, con el objetivo de alcanzar las 40.000 hectáreas.

El balance territorial apunta que un total de 114 millones de hectáreas -el 99,6 % del territorio colombiano- está libre de cultivos de coca, mientras que tan solo el 0,23 % corresponde a áreas sembradas con esa planta.

«El problema es global y lo atacamos extraditando a los criminales que afectan a nuestro país», sentenció Sánchez Suárez, que agregó que durante la Administración de Petro fueron extraditadas 711 personas, la mayoría de ellas a Estados Unidos, por delitos relacionados con tráfico de drogas.

El informe señala además que los cultivos de coca crecieron un 18 % frente al incremento del 69 % registrado en el periodo de Iván Duque (2017-2022), aunque el Gobierno «mantuvo una presión sostenida sobre la infraestructura criminal» con la destrucción de un laboratorio de procesamiento de drogas cada 50 minutos.

Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína. EFE

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