Colombia incluye frijoles, arroz y aceites entre productos ecuatorianos con arancel

1 minuto

Bogotá, 23 ene (EFE).- El Gobierno colombiano divulgó este viernes una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.

Entre los productos sujetos al arancel se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

«La decisión contempla la aplicación de un arancel ‘ad valorem’ del 30 % para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador», señaló esa cartera en un comunicado. EFE

pc/joc/gpv