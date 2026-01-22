Colombia iniciará a las 18 hora local la suspensión de venta de energía a Ecuador

1 minuto

Bogotá, 22 ene (EFE).- La suspensión del suministro de energía eléctrica de Colombia a Ecuador comenzará a regir a las 18.00 hora local (23.00 GMT) de este jueves, anunció el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma, como una medida de reciprocidad frente a los aranceles del 30 % anunciados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

«A partir de la hora cero establecida hoy, a las 18.00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador», manifestó el ministro colombiano.

Palma también indicó que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, «incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas», pero señaló que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa «desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética». EFE

enb/joc/jrh