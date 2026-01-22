Colombia iniciará a las 23.00 GMT la suspensión de venta de energía a Ecuador

Bogotá, 22 ene (EFE).- La suspensión del suministro de energía eléctrica de Colombia a Ecuador comenzará a regir a las 18.00 hora local (23.00 GMT) de este jueves, anunció el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma, como una medida de reciprocidad frente a los aranceles del 30 % decididos por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

«A partir de la hora cero establecida hoy, a las 18.00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador», manifestó el ministro colombiano.

Palma también indicó que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, «incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas», pero señaló que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa «desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética».

«El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país», afirmó.

En 2024 Colombia exportó energía a Ecuador por un valor estimado de 329,1 millones de dólares, con un promedio mensual cercano a 27,4 millones de dólares, en el marco de un esquema de interconexión que opera desde hace más de dos décadas.

Las exportaciones se concentraron en meses de alta demanda, como agosto, septiembre y diciembre, cuando los envíos superaron los 60 millones de dólares mensuales, reflejando la dependencia del sistema ecuatoriano del suministro colombiano en momentos críticos.

Respuesta política

El ministro subrayó que la suspensión del suministro no constituye una medida contra el pueblo ecuatoriano, sino «una respuesta política e institucional frente a la conducta del Gobierno vecino», y recalcó que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para superar las diferencias a través del diálogo.

«Esta no es una decisión que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica», enfatizó Palma.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el sistema eléctrico colombiano cuenta con la oferta suficiente para garantizar plenamente el abastecimiento interno y «cualquier eventual restablecimiento del intercambio energético con Ecuador dependerá de que se restablezcan condiciones de respeto, legalidad y cooperación entre ambos países».

La medida del Gobierno de Colombia llega 24 horas después que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara un arancel del 30 % a los productos colombianos por una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza.

Asimismo, el Ministerio de Comercio de Colombia anunció este jueves un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador y, según la ministra Diana Marcela Morales, esta medida se adopta como un «instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio» comercial. EFE

