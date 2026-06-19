Colombia instala la mayor misión de observadores a dos días de segunda vuelta presidencial

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Bogotá, 19 jun (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia instaló este viernes la misión de observación internacional más grande en la historia del país, con cerca de 1.500 delegados que acompañarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

«Hoy no solo instalamos una misión de observación, instalamos un espacio de cooperación al servicio de la democracia, la confianza, la legitimidad y la transparencia electoral. Que este acto marque el inicio de un proceso que contribuye a fortalecer la confianza pública y reafirmar las elecciones libres, transparentes y confiables», dijo el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

La misión cuenta con representantes de Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros países, además de delegados de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Transparencia Electoral y el Instituto Carter.

Este 21 de junio más de 41,4 millones de colombianos elegirán al próximo presidente entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el izquierdista Iván Cepeda, quien recibió 9,7 millones de sufragios (40,98 %).

Según cifras del CNE, la misión reúne a 1.500 observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, más del triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022, y que se suman a los más de 13.000 veedores nacionales.

Garantías de transparencia

El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, resaltó el trabajo de los observadores internacionales, la participación ciudadana en los comicios y calificó al sistema electoral colombiano como «potente».

«El acto más honesto de transparencia electoral que hace la Registraduría desde años es publicar el mismo día todas las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia (…) es la evidencia clara de un proceso electoral absolutamente transparente», afirmó Penagos.

Para estas elecciones están habilitadas más de 122.000 mesas de votación y se acreditaron más de 440.000 testigos de los equipos de campaña de Cepeda y De la Espriella para supervisar la jornada.

Por su parte, Quiroz destacó el trabajo de la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones, durante la primera vuelta el pasado 31 de mayo, una labor que permitió presentar con rapidez los resultados del conteo preliminar de votos.

«En menos de una hora teníamos los resultados en esta elección. Tuvimos después el escrutinio nacional», enfatizó Quiroz.

Ante las críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, por la supuesta falta de transparencia del proceso y denuncias de fraude no comprobadas, Quiroz defendió el trabajo hecho en las elecciones legislativas de marzo y en la primera vuelta presidencial.

«El principal riesgo para nuestro proceso no es el fraude electoral, sino la desinformación. Hoy muchas personas se informan a través de redes sociales y no a través de los canales oficiales. Por ahí circulan mensajes errados de instrumentalización y la gente siembra desconfianza», advirtió Quiroz. EFE

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