Colombia jugará amistosos con México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria este año

Bogotá, 11 sep (EFE).- La selección colombiana de fútbol jugará amistosos con México y Canadá en octubre y contra Nueva Zelanda y Nigeria en noviembre, todos en Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Así lo confirmó en una entrevista con EFE el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien detalló que «los cuatro partidos de este año (en las fechas FIFA de octubre y noviembre) ya están debidamente definidos».

«Jugaremos con México y Canadá, equipos sede del Mundial de Fútbol y que serán cabeza de serie de ese mismo Mundial, los enfrentaremos en Estados Unidos (en octubre)», expresó el directivo.

Jesurún agregó: «En el mes de noviembre, también en los Estados Unidos, enfrentaremos a Nueva Zelanda, que acaba también de clasificar por Oceanía a la Copa del Mundo y enfrentaremos a la selección de Nigeria, una selección africana que siempre ha sido muy competitiva».

La FCF ya había confirmado que el 11 de octubre Colombia jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y tres días después enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey).

Entre tanto, los juegos contra Nueva Zelanda y Nigeria se disputarán en la fecha FIFA que hay entre el 10 y 18 de noviembre próximos en EE.UU., a la espera de más detalles sobre el lugar y la fecha exacta de los encuentros.

Estos partidos servirán de preparación para Colombia de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, al que se clasificó tras terminar de tercera en las eliminatorias suramericanas con 28 puntos luego de golear por 3-0 a Bolivia y por 3-6 a Venezuela en sus dos últimas presentaciones, disputadas este mes. EFE

