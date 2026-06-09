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Colombia levantó «casi la totalidad» de aranceles a Ecuador, según secretario de la CAN

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Quito, 9 jun (EFE).- El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Gustavo Gutiérrez, aseveró este martes que Colombia levantó «casi la totalidad» de los aranceles a Ecuador, luego de que esa nación eliminara los que impuso en el marco de la guerra comercial, que se desató en febrero pasado.

«Hace unos minutos, acabo de ver la norma colombiana correspondiente que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos que estaban en la lista. Se mantiene por 45 días para, me parece, los productos vinculados al arroz», dijo en Quito, donde participa en el I Foro Andino de Turismo.

Aseguró que «esta es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan a la normativa Andina, han atendido a su obligación como países andinos de aplicar el programa de la liberación, que es una de las columnas vertebrales de nuestra región». EFE

sm/cpy

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