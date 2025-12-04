Colombia llega a 107 medallas de oro, con gran actuación en ciclismo y atletismo

Lima, 3 dic (EFE).- Colombia llegó este miércoles a 107 medallas de oro, con una gran actuación de sus deportistas en disciplinas como el ciclismo y el atletismo de los XX Juegos Bolivarianos, que lidera con comodidad con un total de 263 preseas, al sumar también 92 de plata y 64 de bronce.

En la segunda posición se mantuvo Venezuela, que alcanzó 69 oros, 69 platas y 83 bronces, para llegar a un total de 221, seguida por Perú, que continuó tercero con 54 de oro, 53 de plata y 81 de bronce, para sumar 188 en total.

Chile ocupó la cuarta posición, con 39 oros, 40 platas y 43 bronces, por delante de Ecuador, que llegó a 27 de oro, 37 de plata y 40 de bronce, y Guatemala, que sumó 27 presas de oro, 18 de plata y 25 de bronce.

Durante la undécima jornada se disputaron competencias de aguas abiertas, atletismo, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, ciclismo de pista, ecuestre, fútbol sala, gimnasia, golf, judo, pelota vasca, pentatlón moderno, remo, rugby 7, skateboarding, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol playa y voleibol sala.

Entre los resultados más destacados estuvieron los 9 oros que logró Colombia en las disciplinas del ciclismo de pista, con destacadas actuaciones de Kevin Santiago Quintero y Stefany Cuadrado, que se llevaron tres preseas doradas cada uno.

En las pruebas por equipos, la delegación colombiana triunfó en velocidad masculina y femenina, en persecución por equipos masculina, y en keirin masculino y velocidad, que ganó Santiago Quintero, este último con oro compartido con el trinitense Nicholas Lee.

A su vez, Stefany Lorena Cuadrado se llevó el oro en velocidad femenina y keirin femenin, mientras que Lina Marcela Hernández hizo lo propio en ómnium femenina y, junto a su compatriota Elizabeth Castaño, también en ómnium femenina.

Por su parte, el venezolano Clever José Martínez ganó el oro en la modalidad de ómnium masculina y la pareja peruana integrada por los hermanos Hugo y Robimson Ruiz Calle hizo lo mismo en madison masculina, mientras que el equipo chileno se impuso en la persecución por equipos femenina.

Colombia también logró oros en la prueba de 4×100 de relevos del atletismo, en los 400 metros femenino y en el salto de altura femenino, mientras que Venezuela ganó los 400 metros masculinos, Chile los 1.500 metros masculinos y Ecuador y Venezuela el triatlón masculino y femenino, respectivamente.

Ecuador y Venezuela también cosecharon cuatro oros en las competiciones de judo, mientras que República Dominicana se llevó tres medallas doradas, y Colombia y Perú otras dos, además de un oro para Chile y otro para Panamá.

– Medallero de los XX Juegos Bolivarianos:

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 107 92 64 263

.2. Venezuela 69 69 83 221

.3. Perú 54 53 81 188

.4. Chile 39 40 43 122

.5. Ecuador 27 37 40 104

.5. Guatemala 27 18 25 70

.7. Rep. Dominicana 8 11 24 43

.8. Panamá 6 6 16 28

.9. Paraguay 4 8 10 22

10. Uruguay 3 3 3 8

11. El Salvador 2 6 8 16

12. Trinidad y Tobago 1 2 1 4

13. Bolivia 0 3 9 12

14. Curazao 0 1 0 1. EFE

