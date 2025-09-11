Colombia necesita un antídoto contra la sensación de «no futuro», asegura la defensora

Bogotá, 11 sep (EFE).- En Colombia persiste la percepción de que la «violencia y la injusticia» son un destino inevitable, por lo que el país necesita un antídoto frente a la sensación de «no futuro» y de «fracaso» en materia de derechos humanos, afirmó este jueves la defensora del Pueblo, Iris Marín.

«Identificar y ahondar en las causas, plantear posibles soluciones y reconocer las luchas que nos han traído hasta acá es esencial para seguir trazando caminos de esperanza», señaló durante un acto conmemorativo del Día Nacional de los Derechos Humanos en la Universidad Externado de Bogotá.

«No somos el país que éramos» en 1985, cuando se instauró el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos, «sin embargo seguimos teniendo la impresión de que la violencia y la injusticia son nuestras eternas compañeras y nuestro destino inevitable», indicó Marín, quien agregó: «No podemos permitir que nos arrebaten la posibilidad de imaginar realidades alternativas».

En la misma línea, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, pidió «salvaguardar los avances de los últimos 80 años que se han logrado en las libertades, igualdad y justicia en el mundo» ante una «tendencia preocupante de restricción derechos humanos» y «el menosprecio, irrespeto y desvinculación de muchos gobiernos a las normas de los derechos humanos».

«En el mundo actual de creciente violencia y discriminación, es un desafío mantener la esperanza en un futuro donde se respeten los derechos humanos», señaló Campbell, quien llamó a reforzar el ecosistema de derechos humanos y sus valores entre las nuevas generaciones.

Desafiar la cultura de masculinidad

Por su parte, La secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la colombiana Laura Gil, invitó a desafiar la «cultura de la masculinidad» que, según dijo, aún predomina en la institucionalidad.

En el evento también intervinieron, a través de videos, el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, y el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón.

Caballero recordó la «invisible relación entre democracia y derechos humanos» e instó a garantizar «de forma efectiva y real el funcionamiento de la institucionalidad democrática» para poner fin a la violencia y canalizar los conflictos sociales y económicos en América Latina.

Por su parte, Gallón resaltó la labor de la Defensoría del Pueblo y subrayó la necesidad de que cuente con capacidad para defender derechos, autonomía funcional y suficiencia presupuestal, elementos que, dijo, deben fortalecerse.

La jornada continuará este jueves con varios paneles en los que participarán, entre otros, la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus Estrada, y el director de Indepaz, Leonardo González Perafán. EFE

