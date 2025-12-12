Colombia otorga la Orden de Boyacá a dos activistas de la flotilla y a líderes palestinos

Bogotá, 12 dic (EFE).- Las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, integrantes de la Flotilla Global Sumud que en septiembre intentó llevar alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y cuatro ciudadanos palestinos recibieron la Orden de Boyacá, la máxima distinción civil otorgada por el Gobierno colombiano.

«He puesto la máxima condecoración que puede otorgar Colombia: la que creó el libertador Simón Bolívar: la orden de Boyacá, a dos jóvenes: Luna y Manuela y a líderes sociales palestinos», señaló este viernes en X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien destacó la «labor humanitaria» en Gaza de los condecorados.

El acto de entrega se realizó la víspera durante la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, que se celebra esta semana en la isla caribeña de San Andrés.

Petro entregó personalmente la medalla a Bedoya y Barreto, mientras que los condecorados palestinos —el periodista Ayah Sabry Mahmod Abutaqiya; el director del complejo médico Al-Shifa en Gaza, Mohamed Abu Salmiya; el artista Mahmoud Zaiter; y el cuidador de niños Mohamed Al-Daalasa— no pudieron asistir.

«No están aquí porque no pueden salir, o pueden salir pero no pueden volver», explicó el mandatario.

El presidente, uno de los líderes políticos globales más activos en defensa de la causa palestina y crítico de la ofensiva israelí en Gaza, recordó que «Luna y Manuela estuvieron en la flotilla de la libertad y fueron capturadas ilegalmente por (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu».

A principios de octubre, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud y la detención de varios de sus miembros, incluyendo a las dos jóvenes colombianas, Petro ordenó la salida de Colombia de toda la delegación diplomática israelí, país con el que había roto relaciones en mayo de 2024, y denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en agosto de 2020.

Sobre el médico Abu Salmiya, Petro destacó en sus redes que «se mantuvo firme hasta el final en su hospital bombardeado, a pesar de la muerte de sus hijos también por bombardeo y fue apresado y torturado por Netanyahu».

A Mahmoud Zaiter lo calificó como «el ministro de la felicidad de los niños de Gaza», y sobre el periodista Ayah Sabry Mahmod Abutaqiya subrayó su afán por «la verdad» pese a tener «su familia también asesinada». EFE

