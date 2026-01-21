Colombia pide confianza y calma tras una «leve» bajada de turistas por tensión geopolítica

Madrid, 21 ene (EFE).- El viceministro colombiano de Turismo, Juan Sebastián Sánchez, resaltó este miércoles el crecimiento turístico de su país y pidió confianza con un mensaje de «calma» en momentos de crisis geopolítica regional y tensiones bilaterales con EE.UU., si bien reconoció una «leve reducción» de los visitantes extranjeros, particularmente norteamericanos.

«Colombia vive uno de sus mejores momentos turísticos, hemos logrado captar alrededor de veintiún millones de visitantes no residentes en lo que fue el período de agosto del 2022 a noviembre de 2025», valoró en declaraciones a EFE en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), la más grande del mundo por número de profesionales asistente.

Según datos de ONU Turismo, Colombia se ha situado entre los 20 países del mundo donde más crece la llegada de visitantes, y el primero de Sudamérica, incidió, muestra de su «relevancia turística».

Y la previsión es recibir 7,5 millones el primer semestre de 2026, después de cuatro años de proyectos de promoción, infraestructuras y competitividad.

«Ahora mismo, con presupuesto de 2026, tenemos 237.000 millones de pesos que serán estructurados e invertidos en diferentes proyectos de infraestructura competitiva y promoción para el país», comentó.

Preguntado por las repercusiones turísticas de la intervención de EE.UU. en Venezuela, país fronterizo de Colombia, y las tensiones bilaterales, respondió: «Hay que transmitir un mensaje de calma. Colombia es un destino turístico muy importante. Las relaciones (con EE.UU.) han sido manejadas con la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos en un momento de tranquilidad».

El viceministro, que se dirigió a turistas e inversores, incidió en que Colombia sigue creciendo y sigue siendo un «destino muy importante para generar inversión».

Reconoció, no obstante, una «leve reducción» de viajeros extranjeros, al ser preguntado en concreto por los norteamericanos, pero con un impacto poco representativo, aseguró.

Récord de empresarios colombianos en Fitur

La presidenta de ProColombia, Carmen caballero, resaltó que el país llega este año a Fitur con una delegación de empresarios mayor que nunca, con las perspectiva de aumentar un 10 % los negocios que se cierren, hasta llegar al manos a un valor de 40 millones de dólares.

Dijo que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado «muchísimo el turismo como un eje de desarrollo económico», y añadió que el país es «seguro» en general para el turismo en estos momentos.

Sobre inversiones, comentó a EFE que se necesitan infraestructuras como ampliar aeropuertos, trenes de alta velocidad y más conectividad aérea.

En relación con las consecuencias del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, comentó que se ha abierto la ruta de la belleza escondida, de nuevas experiencias viajeras, pues antes era territorio controlado por la guerrilla, al que no se podía ir. Citó también los nuevos cruceros por el río Magdalena, «un éxito». EFE

