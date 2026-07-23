Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador tras la crisis diplomática

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Colombia reanudará la venta de energía eléctrica a Ecuador luego de tensiones diplomáticas que provocaron temor en Quito por un desabastecimiento, ante una inminente sequía asociada al fenómeno de El Niño, anunció el miércoles el gobierno colombiano.

Ambas naciones aplicaron aranceles recíprocos de hasta 100% después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de no combatir efectivamente el crimen organizado en la frontera común.

Colombia suspendió en enero la venta de energía a Ecuador.

En 2024 los ecuatorianos sufrieron cortes de luz de hasta 14 horas diarias en 2024 durante una severa sequía causada por El Niño, que este año podría ser más intenso según los pronósticos.

Noboa dio marcha atrás a los aranceles en junio, después de una reunión con el ultraderechista Abelardo De la Espriella, entonces candidato presidencial que asumirá el poder el próximo 7 de agosto tras ganar las elecciones en Colombia.

El ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, informó el miércoles que su país reanudará la venta de electricidad a Ecuador.

«La energía no puede ser rehén de las diferencias políticas», escribió en la red social X.

La cooperación energética entre Colombia y Ecuador vuelve en medio de preparativos para un fenómeno de El Niño, que según estimaciones meteorológicas podría ser uno de los más severos en décadas, con olas de calor, sequías e intensas lluvias.

vd/das/vel