Colombia reanuda vuelos de repatriación de EE.UU, a pocos días de reunión de Petro y Trump

Bogotá, 30 ene (EFE).- Colombia ha reanudado los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo unos días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos», señaló la Cancillería en su cuenta de X. EFE

