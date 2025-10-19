Colombia rechaza «amenaza» de Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales

1 minuto

Bogotá, 19 oct (EFE).- La Cancillería colombiana rechazó este domingo la «amenaza directa contra la soberanía nacional» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a «todas las instancias internacionales» para defenderla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que las declaraciones de Trump son «ofensivas» contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y «una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano».

En un mensaje en su red Truth Social, Trump se refirió hoy a Petro como «un líder del narcotráfico» y anunció que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. EFE

