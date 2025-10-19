Colombia rechaza «amenaza» de Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales

1 minuto

Bogotá, 19 oct (EFE).- La Cancillería de Colombia rechazó este domingo la «amenaza directa contra la soberanía nacional» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a «todas las instancias internacionales» para defenderla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que las declaraciones de Trump son «ofensivas» contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y «una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano».

En un mensaje en la red Truth Social, Trump se refirió hoy a Petro como «un líder del narcotráfico» y anunció que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. Además, amenazó con que si Petro no cerraba «estos campos de exterminio de inmediato», Estados Unidos «se los cerrará». EFE

